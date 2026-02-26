Salesforce Aktie

167,16EUR 4,64EUR 2,86%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

26.02.2026 17:15:01

Salesforce Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

