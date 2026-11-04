Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.11.2026 18:06:38
Why Sandisk Stock Sank Today
The 2026 midterm results are in, and the Democrats won in a landslide. So what does this mean for Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock? Apparently, nothing good.
Shares of the NAND flash memory giant sold off 8.6% through 11:50 a.m. ET Wednesday as nervous investors wonder what a sea change in government might mean for artificial intelligence data centers -- and for Sandisk's sales of memory to outfit them.
Image source: Getty Images.
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