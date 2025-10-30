Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
30.10.2025 18:43:29
Why Shares of Tesla Are Sinking Today
Shares of electric vehicle maker and robotaxi company Tesla (NASDAQ: TSLA) traded nearly 4% lower as of 12:25 p.m. ET today. Big tech is struggling, and there appears to be more drama brewing over Tesla CEO Elon Musk's massive proposed pay package.Big tech sold off today after investors were unimpressed with earnings reports from Meta Platforms and Microsoft, sending other large tech stocks down. Federal Reserve chair Jerome Powell yesterday said publicly that investors shouldn't count on a guaranteed interest rate cut at the Fed's December meeting.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
|
28.10.25
|Elon’s antics may have cost Tesla more than a million vehicle sales (Financial Times)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25