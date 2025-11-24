Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.11.2025 00:09:22
Why Tesla Stock Jumped 6.8% Today
Shares of Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) jumped on Monday, finishing up 6.8%. The rise came as the S&P 500 and the Nasdaq Composite gained 1.5% and 2.6%, respectively.Tweets from Tesla chief Elon Musk on Sunday sent the stock flying amid a broader market rally.On Sunday, Musk took to X to talk up his company's artificial intelligence (AI) chip business, saying, "Most people don't know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years." According to Musk, the team has already "designed and deployed several million AI chips" in Tesla vehicles and data centers, and that the chips would "profoundly change the world in positive ways."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
