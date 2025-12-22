Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
22.12.2025 10:19:22
Why Trump is backing Bayer in weedkiller cancer battle
The Trump administration has diverged from the position of former US President Biden, throwing its weight behind the German chemical giant in its courtroom battle over the pesticide Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
09:55
|Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassen (dpa-AFX)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)