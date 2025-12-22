Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 24 279,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 199,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 355,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 232,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 23 583,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 866,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,61 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,40 Prozent auf 36,67 EUR), Zalando (+ 1,20 Prozent auf 25,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 40,80 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 166,80 EUR) und QIAGEN (+ 0,98 Prozent auf 39,12 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen MTU Aero Engines (-1,20 Prozent auf 355,20 EUR), Bayer (-1,18 Prozent auf 35,46 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 15,76 EUR), Commerzbank (-1,06 Prozent auf 35,56 EUR) und Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 49,23 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 871 699 Aktien gehandelt. Mit 237,737 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2025 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

