Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index im Fokus
|
22.12.2025 17:59:06
STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
Der Euro STOXX 50 verlor im STOXX-Handel letztendlich 0,21 Prozent auf 5 748,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,918 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 754,39 Zählern und damit 0,103 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 760,35 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 770,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 733,79 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 442,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 862,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,40 Prozent auf 36,67 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 166,80 EUR), Eni (+ 0,88 Prozent auf 16,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 560,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 221,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-1,18 Prozent auf 35,46 EUR), Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 1 545,00 EUR), BMW (-0,81 Prozent auf 92,86 EUR), Siemens Energy (-0,75 Prozent auf 119,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 59,44 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 871 699 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 349,461 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Bayer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
