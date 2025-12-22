Siemens Energy Aktie

Kursentwicklung 22.12.2025 15:58:57

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 notiert derzeit im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 5 737,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,918 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 5 754,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 760,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 736,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 770,99 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 515,09 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 442,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 862,28 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 16,66 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,23 Prozent auf 36,61 EUR), Eni (+ 0,94 Prozent auf 16,05 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 166,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,67 Prozent auf 104,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 558,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 117,55 EUR), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 1 539,50 EUR), Bayer (-0,82 Prozent auf 35,59 EUR), Airbus SE (-0,52 Prozent auf 194,96 EUR) und Enel (-0,30 Prozent auf 8,64 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 244 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Eni lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent.

