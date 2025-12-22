Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 24 296,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,090 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 24 291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24 288,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 203,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 356,11 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 23 091,87 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 23 527,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Wert von 19 884,75 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,40 Prozent auf 36,67 EUR), Zalando (+ 1,20 Prozent auf 25,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14) Prozent auf 40,80 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 166,80 EUR) und QIAGEN (+ 0,98 Prozent auf 39,12 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil MTU Aero Engines (-1,20 Prozent auf 355,20 EUR), Bayer (-1,18 Prozent auf 35,46 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 15,76 EUR), Commerzbank (-1,06 Prozent auf 35,56 EUR) und Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 49,23 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 871 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,737 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at