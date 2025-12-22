STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,08 Prozent auf 5 764,94 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,918 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,103 Prozent auf 5 754,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 760,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 764,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 754,39 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 5 515,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 5 442,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 4 862,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,22 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 238,60 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR) und BASF (+ 0,91 Prozent auf 44,16 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 550,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,32 Prozent auf 554,00 EUR), Deutsche Börse (-0,32 Prozent auf 219,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 27,30 EUR) und Deutsche Bank (-0,26 Prozent auf 32,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 210 463 Aktien gehandelt. Mit 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Bayer-Aktie hat mit 7,67 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

