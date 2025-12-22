Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 22.12.2025 09:29:03

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,08 Prozent auf 5 764,94 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,918 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,103 Prozent auf 5 754,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 760,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 764,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 754,39 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 5 515,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 5 442,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 4 862,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,22 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 238,60 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR) und BASF (+ 0,91 Prozent auf 44,16 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 550,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,32 Prozent auf 554,00 EUR), Deutsche Börse (-0,32 Prozent auf 219,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 27,30 EUR) und Deutsche Bank (-0,26 Prozent auf 32,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 210 463 Aktien gehandelt. Mit 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Bayer-Aktie hat mit 7,67 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen

12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Enel Overweight Barclays Capital
11.12.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 166,95 1,12% adidas
ASML NV 909,80 1,08% ASML NV
BASF 43,83 0,02% BASF
Bayer 35,67 -0,32% Bayer
Deutsche Bank AG 32,99 0,14% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 219,30 -0,23% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,24 -0,29% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,65 -0,87% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 15,95 0,26% Eni S.p.A.
Infineon AG 36,58 2,31% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 554,80 -0,14% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,85 0,28% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 551,50 -0,48% Rheinmetall AG
Siemens AG 238,75 1,08% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 761,94 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen