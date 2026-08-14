Under Armour Aktie

Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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14.08.2026 10:07:49

Why Under Armour Stock Was Underwater This Week

Investors weren't all that eager to try Under Armour's (NYSE:UA) equity on for size these past few days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the apparel maker's shares were down in excess of 12% week to date as of Friday before market open. It wasn't hard to determine the key reason why -- an analyst downgraded her recommendation on the stock.Tuesday morning, Adrienne Yih of Barclays adjusted her takes on several clothing stocks under her coverage. In doing so, she downshifted her Under Armour rating to underweight (read: sell) from equal weight (hold). However, she maintained her price target of $5 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
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05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Under Armour Inc. 4,62 -0,65% Under Armour Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,53 -0,13% Under Armour Inc When Issued

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