Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
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14.08.2026 10:07:49
Why Under Armour Stock Was Underwater This Week
Investors weren't all that eager to try Under Armour's (NYSE:UA) equity on for size these past few days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the apparel maker's shares were down in excess of 12% week to date as of Friday before market open. It wasn't hard to determine the key reason why -- an analyst downgraded her recommendation on the stock.Tuesday morning, Adrienne Yih of Barclays adjusted her takes on several clothing stocks under her coverage. In doing so, she downshifted her Under Armour rating to underweight (read: sell) from equal weight (hold). However, she maintained her price target of $5 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Under Armour Inc.
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Under Armour Inc.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc.
|4,62
|-0,65%
|Under Armour Inc When Issued
|4,53
|-0,13%
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