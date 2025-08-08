Under Armour Aktie

4,52EUR -1,19EUR -20,91%
Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 17:27:41

Under Armour Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Nach den klar verfehlten Marktschätzungen für das zweite Geschäftsquartal dürften die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie des Sportbekleidungsherstellers im Gesamtjahr signifikant sinken, schrieb Jay Sole am Freitag nach der Zahlenvorlage. Die niedrige Bewertung dürfte aktuell kaum stützen und die Stimmung gegenüber der Aktie weiter trüb bleiben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 8,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 5,22 		Abst. Kursziel*:
53,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 5,17 		Abst. Kursziel aktuell:
54,74%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Under Armour Inc.mehr Nachrichten