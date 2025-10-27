Under Armour Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 7,50
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 4,93
|
Abst. Kursziel*:
52,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 4,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-