27.10.2025 14:35:46

Under Armour Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 7,50
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 4,93 		Abst. Kursziel*:
52,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 4,85 		Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

