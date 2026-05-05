Under Armour Aktie

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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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05.05.2026 14:56:57

Under Armour Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 11,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 6,15 		Abst. Kursziel*:
78,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 6,27 		Abst. Kursziel aktuell:
75,58%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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