ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.