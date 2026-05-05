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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
Under Armour Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 11,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 6,15
|
Abst. Kursziel*:
78,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 6,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,58%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
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