Under Armour Aktie

4,45EUR -1,26EUR -22,08%
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

08.08.2025 17:04:20

Under Armour Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 6 auf 5 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportbekleidungsherstellers habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Matthew Boss am Freitag nach der Zahlenvorlage. Mit der Prognose für das zweite habe das Unternehmen die Markterwartungen erheblich verfehlt./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 5,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 5,22 		Abst. Kursziel*:
-4,31%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 5,25 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
Analyst Name::
Matthew Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

