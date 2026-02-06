Under Armour Aktie

6,14EUR 0,81EUR 15,25%
Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

06.02.2026 17:23:58

Under Armour Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 5,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 7,27 		Abst. Kursziel*:
-31,22%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 7,29 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,41%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Under Armour Inc.

