Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Der ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im negativen Bereich.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,21 Prozent auf 1 768,66 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,100 Prozent schwächer bei 1 770,60 Punkten, nach 1 772,38 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 770,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 759,40 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,717 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 731,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 684,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 646,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,19 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 6,10 Prozent auf 18,25 EUR), EVN (+ 1,89 Prozent auf 26,95 EUR), Polytec (+ 1,54 Prozent auf 3,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 47,50 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,28 Prozent auf 23,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-2,64 Prozent auf 29,55 EUR), PORR (-2,21 Prozent auf 14,18 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 8,16 EUR), FACC (-1,60 Prozent auf 6,15 EUR) und AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 18,07 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 337 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,284 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

