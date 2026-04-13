Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.04.2026 12:45:00
Will UPS Be Better Off in a Post-Amazon World?
The United States Postal Service (USPS) recently struck a deal with Amazon (NASDAQ: AMZN) to deliver around 1 billion packages annually for the e-commerce giant. This comes close to a year after FedEx also signed a multiyear agreement with Amazon.The notable company doing just the opposite is United Parcel Service (NYSE: UPS). It's reducing its relationship with Amazon, but is that a smart business move -- or one that will come back to haunt it?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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