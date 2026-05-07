Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
07.05.2026 13:15:00
Windows Server: Microsoft bewirbt Upgrade auf Server 2025 über Windows Update
Microsoft rührt die Werbetrommel für das Upgrade auf Windows Server 2025 mittels Windows-Update-Mechanismus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
08.05.26
|Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption (Financial Times)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.05.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.05.26