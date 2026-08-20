Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.08.2026 08:50:00
Windows-Updates: Microsoft untersucht Spieleprobleme
Nach der Installation der Windows-Updates vom August-Patchday erhält Microsoft vermehrt Meldungen zu Problemen mit einigen Spielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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