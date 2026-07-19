Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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19.07.2026 17:43:00

WTF: Billionenbeträge berechnet: Abrechnungsfehler bei Amazon Web Services

Kunden wurden plötzlich astronomische Kosten für Amazon Web Services angezeigt. Dahinter steckt ein technischer Fehler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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