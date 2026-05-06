Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.05.2026 07:28:00
Xbox Copilot wird eingestampft
Xbox-Chefin Asha Sharma sagt den Gaming Copilot für die Xbox ab: Die KI-Anwendung sollte Spielern Fragen beantworten und beim Einstieg helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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