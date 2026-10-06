SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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DAX-Kursverlauf 06.10.2026 12:26:45

XETRA-Handel: Anleger lassen DAX mittags steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen DAX mittags steigen

Der DAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent auf 25 431,73 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,541 Prozent fester bei 25 390,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 522,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 354,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX auf 26 046,40 Punkte taxiert. Der DAX lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 25 817,89 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24 378,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,64 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 4,78 Prozent auf 142,55 EUR), QIAGEN (+ 4,59 Prozent auf 42,03 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 73,34 EUR), Bayer (+ 2,27 Prozent auf 44,96 EUR) und SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 188,94 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 188,24 EUR), Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 40,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 68,32 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 247 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 213,573 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,95 1,20% adidas
Airbus SE 187,14 -1,20% Airbus SE
Bayer 44,23 0,52% Bayer
Daimler Truck 40,69 -1,57% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 26,46 -1,31% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 73,18 2,01% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,42 0,17% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 139,00 2,24% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 40,54 -0,37% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 951,90 -3,23% Rheinmetall AG
SAP SE 187,14 0,93% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,58 -0,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

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