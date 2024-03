XETRA-Handel: DAX beginnt Handel im Plus

Beim DAX lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 17 809,29 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,785 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,652 Prozent auf 17 793,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 678,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 809,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 790,60 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,37 Prozent nach oben. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 16 859,04 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 16 397,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der DAX noch bei 15 305,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 17 809,29 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 11,06 Prozent auf 41,96 EUR), Brenntag SE (+ 3,25 Prozent auf 87,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,67 Prozent auf 26,23 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,62 Prozent auf 50,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,45 Prozent auf 74,71 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,56 Prozent auf 42,67 EUR), Covestro (-0,44 Prozent auf 50,08 EUR), Merck (-0,25 Prozent auf 157,40 EUR), QIAGEN (-0,08 Prozent auf 39,61 EUR) und Deutsche Börse (-0,05 Prozent auf 193,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 807 423 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,10 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

