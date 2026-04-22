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Index-Bewegung 22.04.2026 09:29:13

XETRA-Handel: DAX beginnt Sitzung im Plus

XETRA-Handel: DAX beginnt Sitzung im Plus

Der DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent höher bei 24 370,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,069 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 373,41 Zählern und damit 0,422 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 270,87 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 361,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 399,57 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,059 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 22 380,19 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 24 856,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der DAX noch bei 21 293,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,688 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens (+ 2,44 Prozent auf 247,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 48,70 EUR), Bayer (+ 1,20 Prozent auf 40,45 EUR) und BASF (+ 1,03 Prozent auf 54,04 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-1,66 Prozent auf 71,20 EUR), adidas (-1,65 Prozent auf 142,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,63 Prozent auf 28,32 EUR), Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 37,49 EUR) und Zalando (-1,34 Prozent auf 22,82 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 555 193 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,887 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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