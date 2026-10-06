XETRA-Handel: DAX steigt

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,63 Prozent auf 25 414,45 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,541 Prozent auf 25 390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 354,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 522,09 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der DAX mit 25 817,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der DAX bei 24 378,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,57 Prozent aufwärts. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 4,19 Prozent auf 141,75 EUR), QIAGEN (+ 3,47 Prozent auf 41,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,64 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (+ 2,49 Prozent auf 60,82 EUR) und Continental (+ 2,32 Prozent auf 70,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 187,76 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 58,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 68,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 970 201 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at