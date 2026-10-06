Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Fokus 06.10.2026 15:58:44

XETRA-Handel: DAX steigt

XETRA-Handel: DAX steigt

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,63 Prozent auf 25 414,45 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,541 Prozent auf 25 390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 354,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 522,09 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der DAX mit 25 817,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der DAX bei 24 378,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,57 Prozent aufwärts. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 4,19 Prozent auf 141,75 EUR), QIAGEN (+ 3,47 Prozent auf 41,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,64 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (+ 2,49 Prozent auf 60,82 EUR) und Continental (+ 2,32 Prozent auf 70,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 187,76 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 58,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 68,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 970 201 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,95 1,20% adidas
Airbus SE 187,14 -1,20% Airbus SE
Brenntag SE 60,48 1,96% Brenntag SE
Continental AG 70,40 2,00% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,46 -1,31% Deutsche Telekom AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,42 0,17% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 139,00 2,24% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 40,54 -0,37% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 951,90 -3,23% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,28 -0,55% RWE AG St.
SAP SE 187,14 0,93% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,82 1,29% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,58 -0,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 449,19 0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen