Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|DAX im Fokus
|
06.10.2026 15:58:44
XETRA-Handel: DAX steigt
Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,63 Prozent auf 25 414,45 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,541 Prozent auf 25 390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 354,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 522,09 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der DAX mit 25 817,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der DAX bei 24 378,29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,57 Prozent aufwärts. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 4,19 Prozent auf 141,75 EUR), QIAGEN (+ 3,47 Prozent auf 41,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,64 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (+ 2,49 Prozent auf 60,82 EUR) und Continental (+ 2,32 Prozent auf 70,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,07 Prozent auf 950,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 26,53 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 187,76 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 58,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 68,28 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 970 201 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX steigt (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,95
|1,20%
|Airbus SE
|187,14
|-1,20%
|Brenntag SE
|60,48
|1,96%
|Continental AG
|70,40
|2,00%
|Deutsche Telekom AG
|26,46
|-1,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,42
|0,17%
|Merck KGaA
|139,00
|2,24%
|QIAGEN N.V.
|40,54
|-0,37%
|Rheinmetall AG
|951,90
|-3,23%
|RWE AG St.
|58,28
|-0,55%
|SAP SE
|187,14
|0,93%
|Siemens Healthineers AG
|37,82
|1,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,58
|-0,06%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 449,19
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.