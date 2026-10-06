Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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06.10.2026 11:56:47

Deutsche Telekom Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Telekomkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei eine der ersten dieser Art in Europa gewesen, ganz zu schweigen von der europäischen Telekommunikationsbranche, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als wichtigste Erkenntnis nahm er mit, dass die Begeisterung für den Einsatz von KI-Techniken in allen Bereichen des Unternehmens tief verwurzelt sei und das Management die sich bietenden Chancen sowohl kosten- wie einnahmenseitig optimistisch einschätze./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,35 € 		Abst. Kursziel*:
46,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,32%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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