XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus

Der MDAX gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,80 Prozent auf 31 917,23 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 373,415 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,415 Prozent höher bei 31 794,10 Punkten, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31 962,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 721,13 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der MDAX auf 32 167,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der MDAX bei 28 793,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 26 974,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,03 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell RENK (+ 5,87 Prozent auf 57,58 EUR), AIXTRON SE (+ 4,72 Prozent auf 21,28 EUR), Bilfinger SE (+ 3,98 Prozent auf 128,00 EUR), PUMA SE (+ 3,96 Prozent auf 23,60 EUR) und HENSOLDT (+ 3,92 Prozent auf 80,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Delivery Hero (-6,28 Prozent auf 22,40 EUR), Bechtle (-3,11 Prozent auf 36,82 EUR), TAG Immobilien (-1,64 Prozent auf 14,39 EUR), LEG Immobilien (-1,46 Prozent auf 60,90 EUR) und Sartorius vz (-1,29 Prozent auf 236,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 209 870 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 35,711 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Ströer SE-Aktie an.

