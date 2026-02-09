PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Index-Performance im Blick
|
09.02.2026 15:59:27
XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus
Am Montag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,80 Prozent auf 31 917,23 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 373,415 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,415 Prozent höher bei 31 794,10 Punkten, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31 962,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 721,13 Punkten erreichte.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der MDAX auf 32 167,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der MDAX bei 28 793,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 26 974,15 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,03 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell RENK (+ 5,87 Prozent auf 57,58 EUR), AIXTRON SE (+ 4,72 Prozent auf 21,28 EUR), Bilfinger SE (+ 3,98 Prozent auf 128,00 EUR), PUMA SE (+ 3,96 Prozent auf 23,60 EUR) und HENSOLDT (+ 3,92 Prozent auf 80,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Delivery Hero (-6,28 Prozent auf 22,40 EUR), Bechtle (-3,11 Prozent auf 36,82 EUR), TAG Immobilien (-1,64 Prozent auf 14,39 EUR), LEG Immobilien (-1,46 Prozent auf 60,90 EUR) und Sartorius vz (-1,29 Prozent auf 236,50 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 209 870 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 35,711 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Ströer SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Delivery Hero
|
15:59
|XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Hero
|06.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,90
|2,75%
|Bechtle AG
|36,20
|-4,49%
|Bilfinger SE
|128,40
|4,99%
|Delivery Hero
|22,08
|-7,23%
|HENSOLDT
|80,35
|2,62%
|LEG Immobilien
|61,75
|-0,08%
|Lufthansa AG
|9,44
|3,06%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|39,52
|-0,75%
|PUMA SE
|23,10
|1,23%
|RENK
|57,70
|5,39%
|Sartorius AG Vz.
|234,20
|-2,09%
|Ströer SE & Co. KGaA
|32,90
|-0,60%
|TAG Immobilien AG
|14,55
|-0,34%
|TeamViewer
|5,86
|2,72%
|TUI AG
|9,34
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 965,21
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.