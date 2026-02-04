Sartorius vz. Aktie
|242,50EUR
|-8,80EUR
|-3,50%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
04.02.2026 11:59:14
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Laborausrüsters auf 2026 erscheine konservativ, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
285,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
241,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
242,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
