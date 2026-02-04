FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Laborausrüsters auf 2026 erscheine konservativ, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET



