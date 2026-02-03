NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Konsens liege am oberen Ende des nun für 2026 veröffentlichten Ausblicks, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Anleger dürften sich allerdings bereits auf eine vorsichtige Planung eingestellt haben. Sie lasse Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.