Sartorius vz. Aktie
|241,70EUR
|-9,60EUR
|-3,82%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Hold" belassen. Der solide Ausblick des Pharma- und Laborzulieferers reflektiere angemessene Vorsicht bei einer bereits hohen Bewertung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Göttinger./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Hold
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
241,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
241,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,91%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
