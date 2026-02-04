Sartorius vz. Aktie

241,70EUR -9,60EUR -3,82%
Sartorius vz.

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

04.02.2026 10:39:48

Sartorius vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Hold" belassen. Der solide Ausblick des Pharma- und Laborzulieferers reflektiere angemessene Vorsicht bei einer bereits hohen Bewertung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Göttinger./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Hold
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
241,00 € 		Abst. Kursziel*:
-6,64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
241,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,91%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

