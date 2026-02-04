HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Hold" belassen. Der solide Ausblick des Pharma- und Laborzulieferers reflektiere angemessene Vorsicht bei einer bereits hohen Bewertung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Göttinger./rob/ajx/ag



