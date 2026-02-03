NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 273 Euro belassen. Die Anleger seien ziemlich nervös in den Quartalsbericht gegangen, schrieb James Quigley am Dienstag. Der Ausblick dürfte nun als eher konservativ gesehen werden, und teils durch Währungsbewegungen erklärbar. Der Experte erinnerte an den schwachen Jahresstart der Aktien und kann sich daher am heutigen Tag sogar eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung vorstellen./ag/ajx



