Sartorius vz. Aktie

240,40EUR -2,20EUR -0,91%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

05.02.2026 10:46:52

Sartorius vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 285 auf 304 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien blieben nach den soliden Quartalszahlen einer seiner Top-Favoriten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee samt Ausblick auf den Kapitalmarkttag im kommenden Monat./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
304,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
239,70 € 		Abst. Kursziel*:
26,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
240,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

