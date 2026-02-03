Sartorius vz. Aktie
|230,70EUR
|-6,40EUR
|-2,70%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
231,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,31%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
230,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Analysen zu Sartorius AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|230,00
|-2,99%
