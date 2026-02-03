ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach erster Diagnose. Für 2026 liege er gemeinsam mit dem Konsens aber bereits am oberen Ende der Zielspanne./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



