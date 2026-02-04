Sartorius vz. Aktie

246,70EUR -4,60EUR -1,83%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

04.02.2026 07:59:30

Sartorius vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die verbesserte Auftragslage stützte die Erholungsstory für 2026, schrieb James Vane-Tempest am Dienstagabend nach dem Bericht für 2025. Im zweiten Halbjahr seien viele Order im Bereich Bioprocessing (BPS) eingegangen, und gerade im vierten Quartal auch für Lab Products & Services (LPS)./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
253,00 € 		Abst. Kursziel*:
16,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
246,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

