NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die verbesserte Auftragslage stützte die Erholungsstory für 2026, schrieb James Vane-Tempest am Dienstagabend nach dem Bericht für 2025. Im zweiten Halbjahr seien viele Order im Bereich Bioprocessing (BPS) eingegangen, und gerade im vierten Quartal auch für Lab Products & Services (LPS)./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.