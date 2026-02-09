TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 09.02.2026 12:27:00

MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

Am Montag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 31 760,92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 373,415 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,415 Prozent auf 31 794,10 Punkte an der Kurstafel, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31 962,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 730,11 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der MDAX mit 28 793,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der MDAX-Kurs 26 974,15 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,52 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,77 Prozent auf 56,44 EUR), TeamViewer (+ 3,24 Prozent auf 5,89 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,47 Prozent auf 93,20 EUR), PUMA SE (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und IONOS (+ 2,15 Prozent auf 26,10 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bechtle (-2,58 Prozent auf 37,02 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,10 Prozent auf 21,00 EUR), CTS Eventim (-1,88 Prozent auf 67,70 EUR), TAG Immobilien (-1,85 Prozent auf 14,36 EUR) und Sartorius vz (-1,67 Prozent auf 235,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 357 698 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,711 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 36,94 -2,53% Bechtle AG
CTS Eventim 67,95 -1,45% CTS Eventim
Deutsche Wohnen SE 21,20 -0,70% Deutsche Wohnen SE
IONOS 26,15 2,15% IONOS
Lufthansa AG 9,41 2,71% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 39,69 -0,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,63 3,55% PUMA SE
RENK 57,28 4,62% RENK
Sartorius AG Vz. 237,30 -0,79% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 33,00 -0,30% Ströer SE & Co. KGaA
TAG Immobilien AG 14,41 -1,30% TAG Immobilien AG
TeamViewer 5,89 3,25% TeamViewer
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,80 2,79% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 9,43 1,42% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 875,33 0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen