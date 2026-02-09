TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
09.02.2026 12:27:00
MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 31 760,92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 373,415 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,415 Prozent auf 31 794,10 Punkte an der Kurstafel, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31 962,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 730,11 Punkten erreichte.
MDAX auf Jahressicht
Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der MDAX mit 28 793,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der MDAX-Kurs 26 974,15 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,52 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,77 Prozent auf 56,44 EUR), TeamViewer (+ 3,24 Prozent auf 5,89 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,47 Prozent auf 93,20 EUR), PUMA SE (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und IONOS (+ 2,15 Prozent auf 26,10 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bechtle (-2,58 Prozent auf 37,02 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,10 Prozent auf 21,00 EUR), CTS Eventim (-1,88 Prozent auf 67,70 EUR), TAG Immobilien (-1,85 Prozent auf 14,36 EUR) und Sartorius vz (-1,67 Prozent auf 235,60 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 357 698 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,711 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|36,94
|-2,53%
|CTS Eventim
|67,95
|-1,45%
|Deutsche Wohnen SE
|21,20
|-0,70%
|IONOS
|26,15
|2,15%
|Lufthansa AG
|9,41
|2,71%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|39,69
|-0,33%
|PUMA SE
|23,63
|3,55%
|RENK
|57,28
|4,62%
|Sartorius AG Vz.
|237,30
|-0,79%
|Ströer SE & Co. KGaA
|33,00
|-0,30%
|TAG Immobilien AG
|14,41
|-1,30%
|TeamViewer
|5,89
|3,25%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|93,80
|2,79%
|TUI AG
|9,43
|1,42%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 875,33
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.