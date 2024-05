XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start Verluste

Der MDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent tiefer bei 27 296,62 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,352 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 27 472,10 Punkte an der Kurstafel, nach 27 482,05 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 293,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 472,10 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 989,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 714,20 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 639,03 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Jungheinrich (+ 3,11 Prozent auf 36,52 EUR), HENSOLDT (+ 0,77 Prozent auf 39,50 EUR), MorphoSys (+ 0,37 Prozent auf 68,35 EUR), Nemetschek SE (+ 0,17 Prozent auf 88,95 EUR) und Evonik (+ 0,15 Prozent auf 20,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,17 Prozent auf 101,10 EUR), Delivery Hero (-2,95 Prozent auf 29,94 EUR), HelloFresh (-2,78 Prozent auf 5,52 EUR), SMA Solar (-2,24 Prozent auf 47,90 EUR) und Aroundtown SA (-1,84 Prozent auf 2,14 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 463 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,502 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at