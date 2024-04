XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,70 Prozent stärker bei 27 245,63 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 250,354 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent tiefer bei 27 054,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 27 057,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 27 286,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 993,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,746 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 25 987,37 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 26 109,36 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 04.04.2023, bei 27 420,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,52 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 14,50 Prozent auf 33,00 EUR), SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 51,65 EUR), Jungheinrich (+ 3,26 Prozent auf 36,76 EUR), Aurubis (+ 2,21 Prozent auf 69,45 EUR) und Bechtle (+ 2,12 Prozent auf 49,12 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil KION GROUP (-2,55 Prozent auf 47,78 EUR), Gerresheimer (-1,98 Prozent auf 104,00 EUR), HUGO BOSS (-1,89 Prozent auf 50,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,61 Prozent auf 109,70 EUR) und AIXTRON SE (-1,61 Prozent auf 23,25 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 791 955 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,967 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,56 Prozent.

