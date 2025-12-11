MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,596 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 116,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at