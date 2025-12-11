Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investmentbeispiel
|
11.12.2025 10:03:31
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,596 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 116,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
