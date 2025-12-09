Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
09.12.2025 10:17:00
Lufthansa: Effizienzsteigerung könnte Sicherheitsrisiken erhöhen
Bei der Lufthansa wächst der Druck, effizienter zu fliegen. Das könnte auf Kosten der Sicherheit gehen, legen interne Dokumente nahe. Insider berichten von Fehlern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
