XETRA-Handel: SDAX liegt im Plus

Um 15:41 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,90 Prozent nach oben auf 18 393,23 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,228 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,472 Prozent höher bei 18 315,38 Punkten in den Handel, nach 18 229,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 429,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 315,38 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 17 767,77 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 27.04.2026, einen Stand von 17 670,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 17 829,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,98 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 10,25 Prozent auf 83,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 9,09 Prozent auf 15,00 EUR), TeamViewer (+ 4,63 Prozent auf 5,87 EUR), GFT SE (+ 4,11 Prozent auf 21,55 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,49 Prozent auf 7,41 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,59 Prozent auf 31,14 EUR), PVA TePla (-3,32 Prozent auf 35,50 EUR), HelloFresh (-1,90 Prozent auf 3,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,83 Prozent auf 69,60 EUR) und Basler (-1,51 Prozent auf 26,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 715 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 3,601 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at