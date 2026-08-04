VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|29,40EUR
|2,08EUR
|7,61%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
26,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,45%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Vorläufiges EBITDA für GJ 2025/2026 übertrifft Prognose (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Preliminary EBITDA for FY 2025/2026 exceeds forecast (EQS Group)
|
03.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX geht zum Ende des Montagshandels nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)