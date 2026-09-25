VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
25.09.2026 11:35:50
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gewesen und der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Manuela Stuerzer am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion auf die Zahlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,00 €
|
Abst. Kursziel*:
35,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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