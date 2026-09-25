FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gewesen und der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Manuela Stuerzer am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion auf die Zahlen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



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