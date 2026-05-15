VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|40,02EUR
|0,10EUR
|0,25%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
26,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,04%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
14.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
14.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|ROUNDUP/Markterholung: Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|39,92
|6,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)