VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|29,10EUR
|-0,18EUR
|-0,61%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers von Biokraftstoff habe die Konsensschätzung um gut ein Fünftel übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor habe das Unternehmen bereits zwei Mal in diesem Jahr die Ziele erhöht./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
48,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,33%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX freundlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)