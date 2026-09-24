VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30,44 €
|
Abst. Kursziel*:
18,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 36 Euro (dpa-AFX)
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|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
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|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
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08:50
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08:00
|EQS-News: Verbio SE: Strong operating cash flow underlines the quality of earnings in the financial year 2025/26 (EQS Group)
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08:00
|EQS-News: Verbio SE: Starker operativer Cashflow unterstreicht Ergebnisqualität im Geschäftsjahr 2025/26 (EQS Group)
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|Schwacher Handel: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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