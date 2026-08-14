FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Manuela Stuerzer passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar an die vorab veröffentlichten Eckdaten an und sieht ein starkes Geschäftsjahresende des Biokraftstoff-Herstellers./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET



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