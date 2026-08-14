VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|30,22EUR
|0,22EUR
|0,73%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Manuela Stuerzer passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar an die vorab veröffentlichten Eckdaten an und sieht ein starkes Geschäftsjahresende des Biokraftstoff-Herstellers./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
48,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,98%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:30
|EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,20
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research