VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|28,76EUR
|0,60EUR
|2,13%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich ein besseres Umfeld zu einer Erhöhung des Unternehmensausblicks für 2026 führen könnte, so werde dies doch gemeinhin erwartet. Er bleibe bei den Aktien des Biospritherstellers weiter an der Seitenlinie, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,07%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
