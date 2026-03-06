VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

28,76EUR 0,60EUR 2,13%
VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

06.03.2026 16:53:50

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich ein besseres Umfeld zu einer Erhöhung des Unternehmensausblicks für 2026 führen könnte, so werde dies doch gemeinhin erwartet. Er bleibe bei den Aktien des Biospritherstellers weiter an der Seitenlinie, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28,90 € 		Abst. Kursziel*:
-13,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,07%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

