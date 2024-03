XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,95 Prozent auf 13 990,07 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,256 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,536 Prozent höher bei 13 932,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 858,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 992,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 926,77 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,209 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.02.2024, den Wert von 13 725,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 761,87 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Wert von 12 985,61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,22 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 5,01 Prozent auf 31,86 EUR), Kontron (+ 4,68 Prozent auf 21,90 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,64 Prozent auf 6,45 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,18 Prozent auf 37,35 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 3,17 Prozent auf 14,65 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil 1&1 (-4,76 Prozent auf 16,00 EUR), IONOS (-3,76 Prozent auf 19,44 EUR), INDUS (-0,98 Prozent auf 25,35 EUR), METRO (St) (-0,95 Prozent auf 4,78 EUR) und Mutares (-0,87 Prozent auf 34,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. 211 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,930 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Mit 7,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at